بقيمة 50 ألف دولار.. «اليونسكو» تعلن فتح باب التقدم لجائزة تعليم الفتيات والنساء لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2023.

وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة فى دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات. خاصة التى تُسهم فى تأهيل وتعليم الفتيات بما يحقق لهن النجاح فى حياتهن.

وأشار د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أن الجائزة تُمنح للمساهمات المتميزة والمبتكرة التي قدمها الأفراد والمؤسسات والمنظمات للنهوض بتعليم الفتيات والنساء.

واستكمل أن الجائزة تعد الأولى من نوعها في عرض المشروعات الناجحة التي تعمل على تحسين وتعزيز الآفاق التعليمية للفتيات والنساء، وبالتالي جودة حياتهن.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية أن قيمة الجائزة تبلغ 50 ألف دولار سنوياً بحيث تُمنح لفائزين يبذلان جهودًا بارزة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأشار إلى أنه يحق لكل دولة ترشيح ثلاثة أفراد أو مؤسسات أو منظمات قدمت مساهمات قوية ومبتكرة لصالح تعليم الفتيات والنساء.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن هناك لجنة تحكيم دولية مستقلة تضم خمسة خبراء تعمل على تقييم الترشيحات على أساس إمكانات المشروع للتأثير والابتكار والاستدامة.

ونوهت التعليم العالي إلى أن جميع المعلومات حول الجائزة متاحة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://www.iesalc.unesco.org/en/2023/03/27/unesco-prize-for-girls-and-womens-education-now-open-for-2023-nominations/

وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية لليونسكو بملخص للمشروع المقدم لنيل الجائزة، خطاب ترشيح موجه للجنة الوطنية.

على أن ترسل جميع الأوراق المطلوبة إلى اللجنة، من في موعد غايته ١٥ مايو ٢٠٢٣؛ لفحص الترشيحات المقدمة، وإرسالها لمنظمة اليونسكو من قِبل اللجنة الوطنية قبل يوم ١٩ مايو ٢٠٢٣ ، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]@egnatcom.org.eg