بقيمة 5.5 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط حضانة في الشروق

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط حضانة للبيع في مدينة الشروق خلال شهر يونيو الجاري، بآلية التخصيص الفوري .

وشهد القطاع التعليمي ظهورا لافتا خلال شهر يونيو الجاري، بالنسبة لإجمالى عدد الأراضى المطروحة، إذ طرحت هيئة المجتمعات حوالى 9 قطع أراض مخصصة لنشاط تعليمي فى 9 مدن مختلفة، وهى الشروق والشيخ زايد، ومدينة بدر، ورشيد الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

على صعيد أسعار المتر بالنشاط التعليمى، وصل سعر المتر به لذروته فى مدينة الشيخ زايد بنحو 16210 جنيهات، تليها مدينة الشروق بقيمة 7565 جنيها، ثم مدينة بدر بسعر 5405 جنيهات للمتر.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض في مدينة الشروق تبلغ 727 مترا مربعا .

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 7565جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 5.499.755 جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية 30% من مساحة الأرض .

وأن يتكون الارتفاع من أرضي للضحانة ودور أول للحضانة ولا يسمح بعمل بدروم

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وفي بداية الشهر الجاري، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع في 22 مدينة جديدة خلال شهر يونيو الجاري، عبر آلية التخصيص الفوري للأراضي.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفوري منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها.

ويعد عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلاً إلى حد ما بالنسبة إلى الشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضي المعلن عنها للتخصيص الـ 100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالي.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، دائما ما تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.

وكالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، إذ وصل سعر المتر بها لـ 47125 جنيها وذلك لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري.

وتأتى فى الوصافة مدينة الشيخ زايد وامتداتها، بواقع 27795 جنيه للمتر، وتليها مدينة العبور الجديدة بسعر 15395 جنيها للمتر.