بقيمة 5 مليارات دولار.. «هيونداي» تفوز بمشروع لبناء مصنع بتروكيماويات في السعودية

أعلنت وزارة الأراضي فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات أقامت حفل توقيع مع شركة “أرامكو” لمشروع 1 و 4 من حزمة مجمع “أميرال” للبتروكيماويات، وهو مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات في الجبيل بشرق السعودية لإنتاج المنتجات البتروكيماوية مثل الإيثيلين.

وتبلغ استثمارات المشروع 5 مليار دولار (حوالي 6.4 ترليونات وون)، وهو أكبر مشروع تفوز به شركة كورية في السعودية. ووصلت طلبات البناء في الخارج في النصف الأول من هذا العام إلى أكثر من 13.7 مليار دولار أمريكي، متجاوزة طلبات العام الماضي البالغة 12 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل “وون هي-ريونغ” في حفل التوقيع: «جاء هذا الإنجاز بعد أن وافق البلدان على تطوير العلاقات الثنائية إلى شراكة استرتيجية تركز على المستقبل خلال قمة الرئيس “يون سيوك-يول” وولي العهد السعودي “محمد بن سلمان آل سعود” في نوفمبر الماضي وكذلك على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة البنية التحتية».

ودعمت الوزارة الشركات الكورية مرتين للفوز بطلبات في السعودية من خلال تشكيل “كوريا، فريق واحد” لتحقيق “طفرة ثانية في الشرق الأوسط”. وقال “وون”: «سنواصل دعم الشركات الكورية الجنوبية للفوز بمزيد من طلبات متابعة للمشاريع الضخمة مثل “مدينة نيوم”».

وطلب وون خلال زيارته إلى السعودية من وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ودعم الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في المشاريع السعودية.

وقال الرئيس يون إن مشروع “أميرال” للبتروكيماويات سيعزز التعاون الاقتصادي بين البليدن كما سيكون فرصة لتحقيق الازدهار المشترك، وفقا لما ذكره المتحدث الرئاسي “لي دو-وون” في إفادة مكتوبة.