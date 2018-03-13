بقيمة 5 ملايين دولار..الأوروبي لإعادة الإعمار يبدأ استثماراته بفلسطين

سمر السيد:أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لبنك القاهرة عمان فلسطين لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.ووفقا لبيان صحفى، جرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في سلطة ا

سمر السيد:

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لبنك القاهرة عمان فلسطين لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

ووفقا لبيان صحفى، جرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله تحت رعاية محافظ السلطة عزام الشوا ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي ونائب المدير العام الإقليمي لبنك القاهرة عمان فلسطين جوزيف نسناس.

وفي تعليقه على اتفاقية القرض قال شاكرابارتي: “نحن سعداء ببدء عملياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن دعمنا للشركات الصغيرة في باكورة أعمالنا هنا ينطوي على رمزية كبيرة. فنحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نعتبر الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد لأنها تساهم في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي”.

وأشار إلى أن هدف البنك هو تقوية القطاع الخاص بالاستناد على التقاليد الراسخة في ريادة المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن جانبه رحب محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتوقيع الاتفاقية قائلا “نتقدم بالشكر والتقدير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على سرعة تلبيتهم لاحتياجات الاقتصاد المحلي، من خلال المباشرة في التمويل لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يشكل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي.

وأضاف ” نؤكد على أثر ذلك في المساهمة باستدامة هذا القطاع وخلق مزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتعزيز الشمول المالي في فلسطين”.

وسيتم تعزيز مهارات وتنافسية بنك القاهرة عمان فلسطين في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة مساعدة فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في مايو 2017 على انخراط البنك في عمليات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 1991 بهدف دعم تنمية اقتصاديات السوق وتعزيز القطاع الخاص وبدأ البنك عملياته في وسط وشرق أوروبا قبل أن تتوسع هذه العمليات لتشمل الآن 38 بلداً في ثلاث قارات، من المغرب إلى منغوليا ومن استونيا إلى مصر.



