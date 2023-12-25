بقيمة 49.5 مليار دولار.. صادرات السيارات الكورية تتجاوز 2.5 مليون مركبة

توقع مراقبون أن يصل متوسط سعر الوحدة لصادرات السيارات الكورية الجنوبية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023 بفضل زيادة الطلب في الخارج على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والمركبات الكهربائية، وفقا لوكالة يونهاب.

في الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام، صدرت كوريا الجنوبية ما مجموعه 2.52 مليون وحدة من السيارات، بقيمة 64.5 تريليون وون (49.5 مليار دولار أمريكي)، مع وصول متوسط سعر الوحدة إلى 25.6 مليون وون، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمعية الكورية للسيارات و التنقل (كاما).

وقالت كاما إن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر الوحدة، أو سعر منتج واحد، 25 مليون وون.

وقد شهد هذا الرقم نموًا مطردًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع من 16.7 مليون وون في عام 2018 و17.9 مليون وون في عام 2019.

ومع الزيادة في سعر الوحدة، رجحت (كاما) أن تصل القيمة الإجمالية لصادرات البلاد من السيارات إلى 70 تريليون وون للمرة الأولى.

وبلغت قيمة الصادرات التراكمية حتى نوفمبر من هذا العام 64.5 تريليون وون، متجاوزة بالفعل قيمة الصادرات السنوية للعام الماضي البالغة 54 تريليون وون.

وعزت (كاما) الارتفاع في سعر الوحدة لصادرات السيارات إلى زيادة شعبية السيارات ذات القيمة المضافة العالية، مثل سيارات الدفع الرباعي والمركبات الكهربائية، في الأسواق الدولية.

خلال فترة الـ 11 شهرًا، تم شحن 18.3 مليون وحدة من سيارات الدفع الرباعي الكورية إلى الخارج، وهو ما يمثل 72.8% من إجمالي صادرات سيارات الركاب.

وارتفعت المبيعات الخارجية للسيارات الكهربائية بنسبة 65.7% على أساس سنوي إلى 316 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة، في حين وصلت صادرات السيارات الهجينة إلى 283 ألف وحدة.