بقيمة 489 مليون جنيه.. أسهم البنوك والخدمات المالية غير المصرفية تُهيمن على 32% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم البنوك والخدمات المالية غير المصرفية على حوالي 32% من تداولات البورصة المصرية المحقَّقة بجلسة اليوم الاثنين- ثاني جلسات الأسبوع الحالي- بقيمة 489 مليون جنيه.

وجاء قطاع البنوك في الصدارة بحصة سوقية 18% بقيمة 269.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14% بقيمة 218.9 مليون جنيه.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” نحو 2.45% مسجلًا 11372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.9% ليسجل 2251 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.19% عند 3275 نقطة.

وبلغ إجمالي التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13.4 مليار جنيه ليسجل 764.74 مليار جنيه، مقابل 751.3 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الشراء على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بصافي قيمة 84.05 مليون جنيه، و33.59 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 117.64 مليون جنيه.