بقيمة 463 مليون جنيه.. «بي انفستمنتس» تحقق طفرة في الأرباح بالربع الأول وتقترح توزيعات نقدية

اعتمد مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

ووافق مجلس إدارة بي انفستمنتس القابضة، على تقديم مقترح توزيع أرباح بقيمة 160.02 مليون جنيه عن الربع الأول من العام الجاري، من القوائم المستقلة، وبواقع جنيه للسهم الواحد أو ما يعادله بالدولار ، وذلك للعرض على الجمعية العمومية.

وحققت بي انفستمنتس القابضة ، طفرة في صافي الأرباح المجمعة بنحو 1979%، لتسجل 463.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 22.3 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بي انفستمنتس القابضة تحقيق أرباح عن فروق تقييم العملات الأجنبية بنحو 584.19 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري ، مقابل 20.65 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات بي انفستمنتس القابضة نحو 34%، إلي 64.5 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، مقابل 14.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة نمو صافي الأرباح بنحو 1037%، لتصل 258.14 مليون جنيه، مقابل 22.75 مليون جنيه.