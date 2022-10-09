بقيمة 45 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي في الشيخ زايد

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط طبي للبيع في مدينة الشيخ زايد وامتدادها خلال أكتوبر الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 3501 متر مربع.

وحددت الهيئة سعر بيع المتر بنحو 12855 جنيها، لتصل القيمة الإجمالية للأرض نحو 45 مليون جنيه، مسجلة بذلك أعلى سعر لبيع المتر للأرض المخصصة للأنشطة الطبية.

يشار إلى أنه خلال طروحات الهيئة للشهر الجاري، كان هناك ظهور واضح إلى حد ما للنشاط الطبى، إذ تم طرح حوالى 4 قطع أراضٍ مخصصة لأغراض طبية، تتوزع فى 4 مدن جديدة بواقع واحدة فى كل مدينة، وهى الصالحية الجديدة، وقنا الجديدة، والمنصورة الجديدة، الشيخ زايد وتوسعاتها.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط البنائية تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وأن يتكون الارتفاع من بدروم وأرضي ودور أول مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وخلال شهر أكتوبر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر أكتوبر الحالي.

طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 9 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، توشكى الجديدة، والعبور، وقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة.

عدد الأراضى المخصص للأنشطة العمرانية كبير إلى حد ما خلال شهر أكتوبر الحالي، مقارنة بالشهور السابقة التى لم يتجاوز فيها عدد أراضى العمرانى متكامل 5 قطع.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.