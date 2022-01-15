بقيمة 45 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «نيسان قاشقاي».. تعرف على الأسعار

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 450 إلى 550 ألف جنيه

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات زيادات سعرية، بشكل غير رسمى، على الجيل الجديد من طرازات «نيسان قاشقاي» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح بين 20 و45 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يُذكر أن شركة «نيسان موتور إيجيبت» كانت قد أعلنت، السبت الماضى، طرح الجيل الثالث من طرازات «نيسان قاشقاي 2022» التى تم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» في مصر: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Visa 430 450 20 Accenta 465 500 35 Tekna 505 550 45 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «قاشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي “تيربو”، ينتج قوة قدرها 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويوضح المنشور التالي؛ ملصق أسعار ومواصفات «نيسان قاشقاي» فى إحدى معارض السيارات التابعة لشركة «نيسان أوتو إيجيبت» الموزع المعتمد لسيارات «نيسان».