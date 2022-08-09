بقيمة 44 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض بنشاط مدرسة في مدينة الشروق

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح قطعة أرض بنشاط مدرسة للبيع في مدينة الشروق، إبان شهر أغسطس الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض تقع على مساحة 5613 مترًا مربعًا، بمركز خدمات المجاورة بالحي الثاني.

وطبقًا لبيانات الهيئة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، يبلغ سعر المتر 7950 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 44 مليونًا و623 ألف جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 5سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

ويلتزم الفائز باستكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدَّد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضي بها.

«المال» اطلعت على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني خلال الشهر الحالي، والتي تشير إلى ظهور القطاع التعليمي بشكل ضئيل إلى حد ما،

حيث طرح حوالى خمس قطع أراض مخصصة لأنشطة تعليمية في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ومدينة الشروق ومدينة بدر.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 76 قطعة أرض أثناء أغسطس الحالي على موقعها الإلكتروني، تتوزع في 23 مدينة جديدة، بآلية التخصيص الفوري.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفوري للأراضي، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمي طلبات التخصيص على قطع الأراضي لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية في حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.