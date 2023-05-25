بقيمة 415 مليون جنيه.. محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022-2023

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، بجميع مدن ومراكز المحافظة، والجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأوضح محمود إمبابي مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام أن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 على مستوى المراكز والقطاعات الجاري تنفيذها بإجمالي مبلغ 415 مليون جنيه في 5 قطاعات رئيسية (الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات، والأمن والإطفاء والمرور) وفقا للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وتابع: شملت خطة محافظة مطروح للعام المالي 2022 / 2023: تخصيص مبلغ 123.3 مليون جنيه لقطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسب تنفيذ تجاوزت 60% ، وتخصيص مبلغ 172 مليون جنيه لقطاع رصف الطرق الداخلية بنسب تنفيذ تجاوزت 70% وتخصيص مبلغ 26.2 مليون جنيه لقطاع تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 100%، وتخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بنسبة تنفيذ تجاوزت 90%، وتخصيص 49.5 مليون جنيه لقطاع الأمن والإطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 90% .

وأشار مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام إلى أن مشروعات خطة مركز ومدينة مرسى مطروح (العاصمة) تشمل: مشروعات قطاع رصف الطرق الداخلية لمركز و مدينة مرسى مطروح (العاصمة) حيث تجاوزت نسب التنفيذ 70% حتى الآن وجار استكمال تنفيذ بعض مشروعات الرصف.

وأوضح أن تلك المشروعات هي: 1 – منطقة العمدة فرج :المنطقة شرق شارع الإسكندرية من ك (1) وحتى سور النجدة شرقا وشارع الشيخ عطيوة شمالا وحتى الحارة البطيئة جنوبا بإجمالي أطوال شوارع31كم ومتوسط عرض الشارع7م مع عمل أرصفة وبردورات وبلاط إنترلوك وشنايش تصريف الأمطار بالمنطقة.

2- منطقة عزبة العسكر : الواقعة من شارع علم الروم شمالا وحى شارع المحطة جنوبا ومن مسجد عمرو بن العاص غربا وحتى منطقة بريد علم الروم شرقا بإجمالي أطوال شوارع 14كم ومتوسط عرض الشارع 7م مع الأرصفة والبلدورات بالمنطقة وتركيب بلاط انترلوك.

3- منطقة شارع عزاز: وتشمل المنطقة من شارع التأمينات الاجتماعية شرقا وحتى كلية التربية غربا ومن الحارة البطيئة أمام مساكن اللوكس شمالا وحتى الشارع الجديد جنوبا بأطوال شوارع 14 كم ومتوسط عرض الشوارع 8م منها شارع عزاز وشارع التهريب مزدوج متوسط عرض 20م حتى مركز عصر الإسلام مع عمل أرصفة وبردورات وبلاط انترلوك وشنايش تصريف الأمطار بالمنطقة.

وأشار مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام إلى أن الوزير صدق بخطة إضافية لمدينة مرسى مطروح (العاصمة) للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ضوء الإمكانيات المتاحة لاستكمال رصف شارع مدخل عزبة السلام ابتداء من السيرك وحتى نهاية شارع المقابر بطول 1.8 كم ومتوسط عرض 8م مع تركيب أرصفة وبلدورات.وكذلك استكمال رصف شارع الإمام مالك الوصلة من نادى الطلائع حتى أرض القوات المسلحة بطول 2كم، ومتوسط عرض 10 م برصف الشوارع وتركيب بلدورات وعمل شنايش لتصريف مياه الأمطار.