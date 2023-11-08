بقيمة 40.8 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني في العلمين الجديدة

أتاحت المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري إداري سكني في مدينة العلمين الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري في نوفمبر الجاري.

وتقع قطعة الأرض على مساحة 3430 متر مربع، وبسعر متر يبلغ 11900 جنيه، لتسجل إجمالي قيمتها حوالي 40.817 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وبالنسبة للارتفاع، يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

آلية السداد

وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% جدية حجز ونسبة الـ 15% الأخرى تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

طروحات نوفمبر

وخلال الشهر الجاري، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة أرض تتوزع في 23 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري خلال الشهر الحالي، وهو ما يعتبر عدد كبير إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية، والتي شهدت هدوء في وتيرة الطروحات على مدار شهرين أو أكثر.

وكما تعودت “المال”، فإنها تقوم بعمل رصد لجميع قطع الأراضي المطروحة، إذ تعرض مساحات ومواقع تلك الاراضي وأسعار المتر بها، بالإضافة إلى نشاطها ومدى إقبال المستثمرين عليه.

وبالمثل في الشهر السابق، استحوذت مدينة الشروق على أكبر عدد من الأراضي المطروحة خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال طرح ستة قطع أراضي تتنوع أنشطتها بين ما هو تعليمي وترفيهي وتجاري.

وبخصوص أعلى سعر طرح به المتر خلال نوفمبر الجاري، جاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس القائمة، عبر طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري وبسعر 62 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكالمتعارف عليه في معظم الشهور، استحوذت الأنشطة التجارية على اهتمامات وتفضيلات المستثمرين، إذ وجدنا أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالشهر الجاري مخصصة بأغراض تجاري وإدارية وسكنية، وتتوزع في غالبية المدن تقريباً.

وبلغ عدد الأراضي المطروحة خلال نوفمبر الجاري 64 قطعة أرض تتوزع في 23 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضي المطروحة في شهر نوفمبر من عمراني لسكني لتجاري وإداري ولفندقي وترفيهي وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد، وهو عكس الشهر الماضي التي اقتصرت الأنشطة المطروحة فيه على الأغراض التعليمية والطبية والتجارية، والعمرانية.

استحوذت مدينة الشروق على أكبر عدد من الأراضي المطروحة خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال طرح ستة قطع أراضي تتنوع أنشطتها بين ما هو تعليمي وترفيهي وتجاري.

وبخصوص أعلى سعر طرح به المتر خلال نوفمبر الجاري، جاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس القائمة، عبر طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري وبسعر 62 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكالمتعارف عليه في معظم الشهور، استحوذت الأنشطة التجارية على اهتمامات وتفضيلات المستثمرين، إذ وجدنا أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالشهر الجاري مخصصة بأغراض تجاري وإدارية وسكنية، وتتوزع في غالبية المدن تقريباً

وبحلول أول كل شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضي المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، ولتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفوري.

يشار إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2029، وهي تستند على طرح الأراضي في أول 15 يوم من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملائمة.