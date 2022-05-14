بقيمة 4.4 مليار دولار.. اتصالات الإمارات تستحوذ على 9.8% من فودافون العالمية

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات استحواذها على ما يقارب 2.766 مليون سهم في مجموعة فودافون ش.م.ع والتي تمثل 9.8 %من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار أمريكي.

استثمرت “&e “في فودافون بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية.

وتعد فودافون واحدة من أقوى العلامات التجارية وأكثرها شهرة على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، وتتفرد بريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم بعضاً من أكثر التقنيات وحلول الجيل القادم تطوراً، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء، وتقنيات المعلومات، الحلول المخصصة للشركات وخدمات التكنولوجيا المالية ضمن قطاع الاتصالات وبما فيه منفعة للمجتمع بشكل عام.

وتستند السمعة المرموقة لفودافون، بصفتها المشغل الرقمي الرائد، إلى نهجها الصارم فيما يتعلق بحوكمة الشركات وامتثالها للوائح والمعايير التنظيمية العالية في مختلف الأسواق الذي بدوره يجعل هذا االستثمار فرصة جذابة لـ “&e” في الوقت الراهن.

تتميز &e بتواجدها في مناطق جغرافية مختلفة، لذا، ترى هذا الاستثمار أنه خطوة فعالة للاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية بتقييم جاذب وفوائد كبيرة لتنويع العمالة، ويوفر هذا الاستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلًا من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة، وقد يؤدي هذا الاستثمار أيضاً إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات.

ويأتي تنفيذ هذه الصفقة بما يتماشى تماماً مع “أن تصبح لاعباً عالمياً الطموح المعلن لشركة &e في مجال الاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب تعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية، وتدعم “&e “بشكل كامل مجلس إدارة مجموعة فودافون وفريق الإدارة الحالي وإستراتيجية األعمال الحالية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021،.كما أن “&e” تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة، وهي على ثقة تامة من قدرة الشركة على تحقيق القيمة من نشاطها التجاري الحالي والمعاملات الإستراتيجية الأخرى المحتملة.

وتخطط “&e “لتكون مساهماً داعماً على المدى الطويل في فودافون، وتسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة الشركة أو فريق الإدارة، وبالمثل، ليس لدى “&e “أي نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “&e” إن شركة فودافون تعد من الشركات الرائدة في صميم قطاع الاتصالات الرقمية في أوروبا وإفريقيا وتتميز بنشاط تجاري جاذب يقدم خدمات اتصالات وخدمات رقمية مهمة.

وأضاف أن الاستثمار يمثل فرصة فريدة للاستحواذ على حصة مهمة في شركة معروفة وتعد إحدى العلامات التجارية الرائدة والأقوى في مجال الاتصالات العالمية, متابعا أن الشركة تتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع فودافون من أجل تحقيق منفعة متبادلة وخلق قيمة مضافة لأعمالنا، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الواعدة في سوق الاتصالات العالمي سريع التطور ودعم تقنيات الجيل القادم.

وتابع دويدار ان هذا الاستثمار يعد فرصة هامة لشركة “&e ” ومساهميها إذ أنه يتيح تعزيز وتطوير المحفظة الدولية بما يتماشى مع الطموح الاستراتيجي الخاص بالشركة.