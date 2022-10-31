بقيمة 4.3 مليار جنيه.. قطاع العقارات يتصدر التداولات القطاعية بالبورصة المصرية في أكتوبر

تصدر العقارات المؤشرات القطاعية بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداولات أكتوبر الماضي بقيمة 4.381 مليار جنيه، بواقع 18.6% من التعاملات.

وتلا قطاع العقارات مباشرة البنوك بتعاملات قيمتها 4.059 مليار جنيه، بواقع 17.2% من التداولات، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14.5% بقيمة 3.415 مليار جنيه.

ورابعا جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 9.1%، بقيمة تعاملات 2.144 مليار جنيه، ثم الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المبيعات بنسبة 7% بقيمة 1.662 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية مكاسب قوية شهرية في أكتوبر المنتهي، على صعيد مؤشرها الرئيس EGX30، ورأس المال السوقي، مدعومة بتحرير جديد لسعر الصرف أضاف على أسعار الأسهم مزيدا من الجاذبية.

واقتنص المؤشر الثلاثيني النصيب الأكبر من المكاسب منهيا تعاملات أكتوبر صاعدا 15.72% مغلقا عند 11372 نقطة، وتعد نسبة الصعود هذه أعلى نسبة صعود شهرية على الاطلاق للمؤشر منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% مغلقا عند 2251 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.73% مغلقا عند 3275 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب قيمتها 76.6 مليار جنيه، منهيا الشهر عند مستوى 764.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 688.1 مليار جنيه.