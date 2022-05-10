بقيمة 4 مليارات جنيه.. طرح 334 فدانًا في الشيخ زايد بنشاط عمراني متكامل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل للبيع في مدينة الشيخ زايد وامتدادها خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 334 فدانا، وحددت سعر المتر بقيمة 3180 جنيها، مستهدفة تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 4.460 مليار جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى:

ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان على 50% من المساحة الإجمالية للأرض.

ألا تزيد نسبة البنائية للخدمات على 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة.

ألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة الإجمالية للأرض.

أن يتكون الارتفاع من ودور أرضي و3 أدوار علوية مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة10% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 12 قسط نصف سنوي متساوي، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.