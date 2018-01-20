سيــارات

بقيمة 390 ألف جنيه.. هل تقتني رينو كادجار أم سانج يونج تيفولي؟

المال خاصتباع السيارتان رينو كادجار A/T Vision وسانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD بنفس السعر، إذ تبلغ قيمتهما 390 ألف جنيه، ورغم ذلك توجد العديد من الفروق الجوهرية بين السيارتين.تشير البيانات المتاحة عن سيارة رينو أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1200 سي سي يولد قوة 130 حصان وعزم 205
8:45 م, السبت, 20 يناير 18 8:45 م, السبت, 20 يناير 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال خاص

تباع السيارتان رينو كادجار A/T Vision وسانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD بنفس السعر، إذ تبلغ قيمتهما 390 ألف جنيه، ورغم ذلك توجد العديد من الفروق الجوهرية بين السيارتين.

تشير البيانات المتاحة عن سيارة رينو أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1200 سي سي يولد قوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.

أما سانج يونج تيفولي فمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1600 سي سي بقوة 128 حصان، وعزم 160 نيوتن، كما زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.

المواصفات

رينو كادجار A/T Vision

سانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD

الوكيل

المصرية العالمية للسيارات

عربيات

السعر الرسمي بالألف جنيه

390

390

سعة المحرك

1197

1597

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

7

6

النمط

SUV

كروس أوفر

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

130

128

عزم المحرك

205

160

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

10.1

12

نوع الجر

أمامي

كلي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

5.7

7.2

سعة خزان الوقود (لتر)

55

47

الارتفاع عن الأرض

200

167

السرعة القصوى

192

170

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

17

18

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

CD/CD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً