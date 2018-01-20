بقيمة 390 ألف جنيه.. هل تقتني رينو كادجار أم سانج يونج تيفولي؟

المال خاص
تباع السيارتان رينو كادجار A/T Vision وسانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD بنفس السعر، إذ تبلغ قيمتهما 390 ألف جنيه، ورغم ذلك توجد العديد من الفروق الجوهرية بين السيارتين.
تشير البيانات المتاحة عن سيارة رينو أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1200 سي سي يولد قوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.
أما سانج يونج تيفولي فمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1600 سي سي بقوة 128 حصان، وعزم 160 نيوتن، كما زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.
المواصفات
رينو كادجار A/T Vision
سانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD
الوكيل
المصرية العالمية للسيارات
عربيات
السعر الرسمي بالألف جنيه
390
390
سعة المحرك
1197
1597
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
7
6
النمط
SUV
كروس أوفر
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
130
128
عزم المحرك
205
160
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
10.1
12
نوع الجر
أمامي
كلي
عدد المقاعد
5
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
5.7
7.2
سعة خزان الوقود (لتر)
55
47
الارتفاع عن الأرض
200
167
السرعة القصوى
192
170
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
يوجد
لا يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط الرياضية
17
18
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
CD/CD
MP3/DVD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد