بقيمة 390 ألف جنيه.. هل تقتني رينو كادجار أم سانج يونج تيفولي؟

المال خاصتباع السيارتان رينو كادجار A/T Vision وسانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD بنفس السعر، إذ تبلغ قيمتهما 390 ألف جنيه، ورغم ذلك توجد العديد من الفروق الجوهرية بين السيارتين.تشير البيانات المتاحة عن سيارة رينو أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1200 سي سي يولد قوة 130 حصان وعزم 205

المال خاص

تباع السيارتان رينو كادجار A/T Vision وسانج يونج تيفولي A/T Sport 4WD بنفس السعر، إذ تبلغ قيمتهما 390 ألف جنيه، ورغم ذلك توجد العديد من الفروق الجوهرية بين السيارتين.

تشير البيانات المتاحة عن سيارة رينو أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1200 سي سي يولد قوة 130 حصان وعزم 205 نيوتن، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.

أما سانج يونج تيفولي فمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته اللترية 1600 سي سي بقوة 128 حصان، وعزم 160 نيوتن، كما زودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.



