بقيمة 388.6 مليون جنيه .. أسهم العقارات والاتصالات تُهيمن على 32% من تداولات البورصة اليوم

هيمنت أسهم العقارات والاتصالات على 32% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري، بقيمة 388.6 مليون جنيه .

وأنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند 11980.6 نقطة، وبنحو 2% للمؤشر السبعبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” عند 2279.8 نقطة، والمئوي “egx100” بواقع 1.9% أيضًا ووصل 3340 نقطة .

وكانت البورصة أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى للمؤشرات بقيادة EGX30 بنسبة %4.39 مغلقًا عند 11756 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %0.81 إلى 2231 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بحوالى %1.52 إلى 3275 نقطة.

وسجل رأس المال السوقى مكاسب بنحو %3 قيمتها 20.6 مليار جنيه، مغلقًا عند 781.7 مليار جنيه، مقارنة بـحوالى 761.1 مليار الأسبوع السابق.

وسجل إجمالى التداولات خلال الأسبوع الماضى 7.3 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها %82.23 داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %17.77.

واتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 132.5 مليون جنيه، بنسبة %7.8 من التعاملات، و91.7 مليون، بحوالى %10.9.