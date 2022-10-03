بقيمة 383.2 مليون جنيه.. قطاعا العقارات والبنوك يهيمنان على 42% من تداولات البورصة اليوم

سجلت تداولات قطاعا العقارات والبنوك قيمة بلغت 383.2 مليون جنيه في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين – ثاني جلسات الأسبوع الجاري- بحصة 42% .

وجاء القطاع العقاري في الصدارة بحصة سوقية 22% وبقيمة 200.2 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بنسبة 20% وبقيمة 183 مليون جنيه .

واختتمت البورصة المصرية أداءها اليوم على هبوط متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات 915 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.02% عند 9685 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.09% ليسجل 2193 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالى 0.78% عند مستوي 3115 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 915.8 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 29 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 89، وبقي 77 دون تغيير.