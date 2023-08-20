بقيمة 352.7 مليون جنيه.. «بلتون المالية القابضة» تعتلي قمة تداولات البورصة

تصدر سهم «بلتون المالية القابضة» قيمة تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية مع ختام جلسة الأحد بقيمة 352.7 مليون جنيه بعد التعامل على 100.6 مليون ورقة مالية.

وحلت «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» في المركز الثاني بـ 186.6 مليون جنيه، يليها في الثالث «البنك التجاري الدولي» بـ 151.6 مليون جنيه، ثم «ليسيكو مصر» في الرابع بـ 80 مليون جنيه، و في الخامس «شارم دريمز للاستثمار السياحي» بـ 69.2 مليون جنيه.

وفي المركز السادس جاءت «المصرية للمنتجعات السياحية» بـ 39.6 مليون جنيه يليها «مجموعة إي إف جي القابضة» بـ 35.8 مليون جنيه، ثم «الشمس للإسكان والتعمير» بـ 33.7 مليون جنيه، و «بي إنفستمنتس القابضة» بـ 29.7 مليون جنيه ثم «حديد عز» بـ 28.8 مليون جنيه.