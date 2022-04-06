أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هافال» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هافال جولايون» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وقفزت أسعار طرازات «هافال جولايون» الفئة الأولى «Standard» إلى 395 ألف جنيه، بدلًا من 365 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «جولايون» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 430 ألف جنيه، مقارنة بنحو 395 ألفًا.

وارتفعت طرازات «جولايون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 455 ألف جنيه، مقابل 420 ألفًا.

وقدرت سيارات «جولايون» الفئة الرابعة «High Deluxe» بسعر 480 ألف جنيه، بدلًا من 445 ألفًا.

ينتمي طراز «جولايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.