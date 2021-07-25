بقيمة 34 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 3190 قضية ترويج مخدرات خلال العيد (صور)

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المخدرات بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، وبمحيط الأكشاك والمقاهي والمتنزهات والشواطىء لضبط من يستغلون التجمعات لترويجها في أوساط الشباب، وأسفرت نتائجها عن ضبط 3190 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 3462 متهمًا.

حملات ضبط مروجي المخدرات

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنها تمكنت من إحباط محاولات ترويج المخدرات خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات الآتية، كميات من مخدر البانجو، وزنت 469,871 كيلو جرام، الحشيش 267,880 كيلو جرام، الهيروين 60,293 كيلو جرام، الإستروكس 39,893 كيلو جرام، الآيس 3,190 كيلو جرام، الفودو 2,245 كيلو جرام.

المضبوطات بقيمة 34 مليون جنيه

وضبطت كميات من مخدر الأفيون وزنت 1,313 كيلو جرام، بذور القنب المخدر وزنت 5 جرامات، 30330 قرص مخدر لعقار الترامادول، 16 أمبول من ذات العقار، 4011 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 200926 قرص مخدر مؤثر، وكذا 27 أمبول مخدر متنوع.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة 34 مليون جنيه.

وأسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، لاستهداف وضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والكافتيريات والمقاهي على مستوى الجمهورية، عن ضبط 15 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 15 متهمًا.

حملات على المقاهي

وعثر بحوزتهم على المضبوطات الآتية: كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫640 كيلو جرام، البانجو 2,200 كيلو جرام، الهيروين 2٫330 كيلو جرام، الإستروكس 60 جرام، ومخدر آيس 45 جرام، الأفيون 100جرام، كمية من الأقراص المخدرة.

وضبط مبالغ مالية، 29 هاتف محمول، 7 قطع سلاح أبيض، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ميزان، سيارة و6 دراجات نارية.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطي المخدرات وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري.