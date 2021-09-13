بورصة وشركات

بقيمة 322 مليون جنيه.. هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول ضمن برنامج سندات ڤاليو

ذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه
وائل كمال 2:35 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 2:35 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – إتمام صفقة الإصدار الأول بقيمة 322.550 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو».

وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية 25 يوليو 2021 للمضي قدمًا في هذا الإصدار.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق الأولى من نوعها لشركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا – والتي تمثل أحد الركائز الأساسية لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس.

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وأضاف أن هذه الصفقة لاقت إقبالًا ملحوظًا من جانب مقدمي الخدمات المالية، وهو ما يؤكد على الجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل لتنويع باقة المنتجات والخدمات التي نقدمها في مجال ترتيب الدين والمساهمة في تحقيق النمو المنشود للشركة والعملاء على حد سواء.

ومن جانبه، قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة نقلة كبيرة لشركة «ڤاليو» وذلك في ظل ارتفاع الطلب على خدمات القيمة المضافة، والتي تشمل برامج البيع بالتقسيط والتسهيلات الائتمانية المدعومة بتكنولوجيا الخدمات المالية.

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وأضاف حسونة أن شركة «ڤاليو» أحرزت العديد من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، وذلك باعتبارها المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، كما نتطلع إلى إضافة المزيد من هذا النوع من الصفقات الاستراتيجية في المستقبل بمسيرة نمو الشركة.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

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كما قام كل من بنك قناة السويس والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن الاكتتاب وقام البنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ ومكتب Dreny & Partners بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب حازم حسن KPMG بدور المراجع المالي للإصدار.

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بقلم وائل كمال

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