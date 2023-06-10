بقيمة 320 مليون جنيه.. 4 شركات تقتنص إدارة محافظ الأوراق المالية لـ«حماية المستثمر»‎‎

وافق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر على إسناد إدارة محافظه المالية بقيمة 320 مليون جنيه لـ4 شركات عاملة في السوق المصرية، وذلك في إطار خطة الصندوق لضخّ أموال جديدة في سوق الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وتنويع أوجه استثمار جانب من أمواله وتحقيق عوائد مناسبة.

وقام محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بتوقيع العقود مع ممثلي الشركات الأربع، وهي: شركة EFG هيرمس، والأهلي للاستثمارات، وبلتون، وNI كابيتال، بحضور لفيف من المسئولين بالصندوق والشركات.

واستقرّت لجنة تقييم العروض على الشركات الأربع من بين 9 شركات عاملة في المجال.

جاء ذلك بعد حصول الصندوق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على استثمار نسبة 10% من أموال الصندوق المتاحة، وفقًا للمادة الثامنة عشرة من قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019.