بقيمة 309 ملايين دولار.. «كوريا للطاقة» توقع عقدا لتمويل مشروع طاقة شمسية في عُمان

أعلنت شركة كوريا للطاقة اليوم الخميس أنها وقعت عقدا للتمويل بقيمة 400 مليار وون ( 309 ملايين دولار) لمشروع الطاقة الشمسية الذي فازت به الشركة في سلطنة عمان، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كوريا للطاقة إنها وقعت العقد مع شركائها، بما في ذلك “إي دي إف للطاقة المتجددة” الفرنسية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وبنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، وبنك مسقط بسلطنة عمان.

وفي مايو، فازت شركة كوريا للطاقة الغربية مع “إي دي إف للطاقة المتجددة” بعقد لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في ولاية منح، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب مسقط.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 510 مليارات وون ومن المقرر الانتهاء من بناء المحطة في مارس 2025.

وستتولى شركة كوريا للطاقة أعمال الصيانة أيضا بعد الانتهاء من البناء. وسيتم ضمان شراء الكهرباء التي سيتم إنتاجها في المحطة على مدار العشرين عاما القادمة، من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP).