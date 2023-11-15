بقيمة 308.7 مليون جنيه.. طرح 3 قطع أراض بنشاط عمراني في بني سويف الجديدة

طرحت المجتمعات العمرانية ثلاث قطع أراض مخصصة لنشاط عمراني متكامل في مدينة بني سويف الجديدة، للبيع بآلية التخصيص الفوري، في الشهر الحالي.

وكان إجمالي عدد الأراضي المطروحة بنشاط عمراني متكامل في نوفمبر الإجمالي قد وصل إلى حوالي 8 قطع في 6 مدن جديدة، تتوزع بواقع واحدة في كل من أكتوبر، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب قنا الجديدة، وثلاث في بني سويف الجديدة.

وتقع القطع الثلاث على مساحات 189.000 متر مربع، و210.000، و147.000 في مدينة بني سويف الجديدة، وتحديدًا في المجاورة الثانية بالحي الرابع عشر بالوصلة العرضية الجنوبية لطريق الكريمات.

وتم الإعلان عن البيع بأسعار متر موحدة تبلغ نحو 1470 جنيهًا، ليسجل إجمالي قيمها حوالي 277.830 مليون، 308.700 مليون، 216.09 مليون جنيه.

الاشتراطات البنائية

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط؛ منها ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان،

أما فيما يتعلق بالنسبة البنائية للفيلات، فلا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي ودور علوي للفيلات، ودور أرضي و3 أدوار علوية للعمارات.

وأن تكون نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة.

وأن يتكون الارتفاع المسموح به بدروم ودور أرضي ودورين متكررين.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 4 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

آلية السداد

وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 10% جدية حجز ونسبة الـ15% الأخرى تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة،

على أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط، بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

طرح 64 قطعة خلال نوفمبر الحالي

وخلال الشهر الحالي، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة أرض تتوزع في 23 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري، وهو ما يعتبر عددًا كبيرًا إلى حد ما، مقارنة بالفترة الماضية، والتي شهدت هدوءًا في وتيرة الطروحات على مدار شهرين أو أكثر.

وكما تعودت “المال”، فإنها تقوم بعمل رصد لجميع قطع الأراضي المطروحة، إذ تعرض مساحات ومواقع تلك الأراضي وأسعار المتر بها، بالإضافة إلى نشاطها ومدى إقبال المستثمرين عليه.

وبالمثل، استحوذت مدينة الشروق على أكبر عدد من الأراضي المطروحة خلال شهر نوفمبر الحالي، من خلال طرح ست قطع أراض تتنوع أنشطتها بين ما هو تعليمي وترفيهي وتجاري.

وبخصوص أعلى سعر طرح به المتر خلال نوفمبر الحالي، جاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس القائمة، عبر طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري وبسعر 62 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكالمتعارف عليه في معظم الشهور، استحوذت الأنشطة التجارية على اهتمامات وتفضيلات المستثمرين، إذ وجدنا أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالشهر الحالي مخصصة بأغراض تجاري وإدارية وسكنية، وتتوزع في غالبية المدن تقريبًا.

وبحلول أول كل شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضي المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، ولتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفوري.

يُشار إلى أن الهيئة تبنّت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2029، وهي تستند إلى طرح الأراضي في أول 15 يومًا من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملاءمة.