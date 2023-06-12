بقيمة 3.7 مليار جنيه.. طرح 627 فدانا بنشاط عمراني متكامل في أكتوبر الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة أكتوبر الجديدة، للبيع بآلية التخصيص الفوري خلال يونيو الحالي.

وتقع قطعة الأرض بجنوب طريق الواحات، وعلى مساحة 26.344.08 متر مربع، أي ما يعادل 627 فدانًا تقريبًا.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، يبلغ سعر المتر 1440 جنيهًا لتسجل القيمة الإجمالية للأرض حوالي 3.793 مليار جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، والفيلات لا تتخطى نسبة 45%.

وبالنسبة للارتفاع، يتكون الارتفاع من دور أرضي، ودور علوي للفيلات، ودور أرضي، و3 أدوار علوية للعمارات.

وبالنسبة للخدمات، تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض، على ألا تزيد النسبة البنائية لها عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 8 سنوات تُحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

آلية السداد

وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 5% جدية حجز، ونسبة الـ5% الأخرى تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطًا نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدَّد لسداد الدفعة المقدَّمة.

طروحات الهيئة في يونيو الحالي

وتضمنت طروحات الهيئة، خلال شهر يونيو الحالي، الإعلان عن بيع أربع قطع أراض مخصصة لأنشطة عمرانية متكاملة ومختلطة في 4 مدن جديدة، هي: مدينة 6 أكتوبر، مدينة 15 مايو، مدينة أكتوبر الجديدة، مدينة بني سويف الجديدة.

وتصدرت مدينة 6 أكتوبر القائمة من حيث أعلى سعر لبيع متر النشاط العمراني بواقع 6395 جنيهًا، وعلى مساحة 126 ألف متر مربع.

تلتها في الترتيب مدينة 15 مايو بسعر 2980 جنيهًا للمتر الواحد وعلى مساحة 81060 مترًا، ثم مدينة أكتوبر الجديدة بواقع 1440 جنيهًا وعلى مساحة 2.6 مليون متر، ومدينة بني سويف الجديدة بسعر 1430 جنيهًا، وبمساحة تصل لنحو 168 ألف متر.

وخلال الشهر الحالي، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 88 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة، للبيع بآلية التخصيص الفوري.

وتركزت معظم طروحات الهيئة، خلال شهر يونيو الحالي، في مدينة القاهرة الجديدة، بواقع 11 قطعة أرض، تلتها مدينة العاشر من رمضان بإجمالي 10 قطع أراض ذات أنشطة متنوعة.

وتعتمد الهيئة في بيع أراضيها على لآلية التخصيص الفوري، والتي تبنتها في طروحاتها منذ عام 2019، إذ تعلم عن أراضيها ذات الأغراض المتنوعة في أول 15 يوم من كل شهر، لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين والراغبين في الشراء، لزيادة مساحات المعمور.