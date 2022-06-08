بقيمة 3.1 مليار دولار.. صناديق الاستثمار العالمية تقلص حيازاتها من الذهب

أظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي World Gold Council أن صناديق الاستثمار العالمية خفضت بشكل كبير حيازاتها من الذهب بنحو 53 طنا أو ما يقدر بحوالي 3.1 مليار دولار، وذلك بعد نحو 4 شهور من الشراء القوي للمعدن الأصفر.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حيازات صناديق الاستثمار من الذهب لا يزال أعلى بنسبة 8% مقارنة بما كان عليه في مطلع العام عند 3823 طنا، وأن ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة والتشديد النقدي أثر على الذهب وحيازته بأوائل مايو.

مجلس الذهب العالمي : تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة عكست الحركة في سعر المعدن الأصفر

وذكر مجلس الذهب العالمي أن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة عكست الحركة في سعر الذهب ، حيث تسارعت التدفقات الخارجة خلال النصف الأول من شهر مايو، تلتها موجة من التدفقات الداخلة، والتي تلاشت تقريبا بنهاية الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن جميع المناطق شهدت تدفقات صافية إلى الخارج، ولكن الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية شكلت ما يقرب من ثلثي إجمالي التدفقات الخارجة من الذهب بحوالي 34 طنا خلال نفس الفترة.

البنوك المركزية ترفع حيازتها من الذهب بنهاية أبريل

وفي وقت سابق، أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي قيام البنوك المركزية برفع حيازتها من الذهب بنهاية أبريل الماضي بحوالي 19.4 طن، وذلك مقارنة بانخفاضها بحوالي 9.4 طن بنهاية مارس الماضي، وجاءت في المقدمة دول أوزبكستان والتي عززت حيازتها الذهبية بحوالي 8.7 طن بهذه الفترة.

سعر الذهب يتراجع

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من التوجيه بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1847 دولارًا للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1850.20 دولار.

وقال إدوارد مير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets : “كان الذهب يسير في محله إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية. “أعتقد أن السبب هو أن الناس ربما يشعرون ببعض التفاؤل بشأن بعض قراءات التضخم”.

ويستخدم الذهب كأداة تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.