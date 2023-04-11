بقيمة 3 مليارات دولار.. شركة صينية تبني 16 سفينة حاويات لصالح فرنسا

وقعت شركة الصين لبناء السفن اتفاقية تعاون مع مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية لتصنيع 16 سفينة حاويات كبيرة بتكلفة تزيد على 21 مليار يوان (ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي)، بحسب وكالة شينخوا.

وتسجل تلك الاتفاقية رقما قياسيا جديدا من حيث كونها أكبر طلبية فردية لإنتاج سفن حاويات توقعها شركة الصين لبناء السفن بأكبر قيمة مالية.

وتشمل الاتفاقية 12 سفينة سعة 15000 حاوية مكافئة ثنائية الوقود تعمل بشكل أساسي بالميثانول، فضلا عن أربع سفن سعة 23000 حاوية مكافئة تعمل بشكل أساسي بالغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركة الحكومية الصينية إن السفن التي تعمل بالميثانول يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا وهي مصممة لتكون قادرة على حمل 156 ألف طن من البضائع.

وهذه أول طلبية تتلقاها الشركة الصينية لإنتاج سفن حاويات تعمل بوقود الميثانول، ولا ينتج عن هذه السفن، التي تم تطويرها بشكل مستقل، أي انبعاثات كربونية طوال الرحلة.