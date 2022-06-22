بقيمة 3 مليارات دولار.. «سامسونج» للصناعات الثقيلة تفوز بطلبية لبناء 14 ناقلة غاز

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، ثالث أكبر شركة لبناء السفن في العالم من حيث الطلبات المتراكمة، أنها أبرمت عقدا بقيمة 3.9 تريليون وون (3 مليارات دولار) لبناء 14 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في برمودا وأفريقيا، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة إنها ستبني 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بسعة 174,000 متر مكعب بقيمة 3.33 تريليون وون لشركة شحن برمودية لم تكشف عن هويتها وناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال لشركة شحن أفريقية.

سامسونج للصناعات الثقيلة تؤكد أنه أكبر عقد لبناء السفن فازت به

وأوضحت سامسونج للصناعات الثقيلة أن هذا يمثل أكبر عقد لبناء السفن فازت به أحواض بناء السفن المحلية حتى الآن.

وفي مارس من العام الماضي، حصل حوض بناء السفن على عقد قياسي بقيمة 2.8 تريليون وون لبناء 20 ناقلة حاويات.

ومع ذلك، رفضت شركة بناء السفن الكشف عما إذا كانت الصفقة مرتبطة بخطة دولة قطر لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بدرجة حادة في السنوات المقبلة.

عقد مع قطر للبترول بقيمة 19 مليار دولار لبناء سفن للغاز الطبيعى

وقبل عامين، وقعت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وشركتان كوريتان أخريان لبناء السفن، وهما شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، عقدا بقيمة 19 مليار دولار مع شركة قطر للبترول المملوكة للدولة لبناء أكثر من 100 سفينة للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027.

ومع هذا الطلب الأخير، فازت سامسونج للصناعات الثقيلة بطلبات لبناء 33 سفينة بقيمة 6.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام، أو 72% من هدفها السنوي من الطلبات.

وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، إن الشركة ستحقق بسهولة طلبها المستهدف لهذا العام بفضل ظروف السوق النشطة لناقلات الغاز الطبيعي المسال.

سامسونج للصناعات الثقيلة تعلن عزمها بيع 4 سفن حفر للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط

وفى نهاية أبريل الماضى، أعلنت سامسونج للصناعات الثقيلة أنها ستبيع 4 سفن حفر للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تخطط لبيع أربع سفن حفر لصندوق الأسهم الخاص الذي تديره “كوريوس بارتنرز” للاستثمار مقابل 1.04 تريليون وون (840 مليون دولار)، إذا تم إنشاء صندوق الأسهم الخاص في مايو.

وأوضحت الشركة أنها ستستثمر 590 مليار وون في حصة 78.7% في صندوق الأسهم الخاص في الشهر المقبل مع انضمام العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى الصندوق لتحقيق مكاسب في الأرباح من إعادة بيع سفن الحفر.

وقال متحدث باسم سامسونج للصناعات الثقيلة : “ستساعد عائدات بيع السفن في تحسين الوضع المالي للشركة، كما ستساعد إعادة بيع السفن من قبل الصندوق في تحقيق مكاسب من استثمارها في الصندوق”.

وذكر المتحدث أن سفن الحفر الأربع تم بناؤها منذ سنوات لشاحنين في الخارج، لكن تعذر تسليمها بسبب الصعوبات المالية.

وتمتلك الشركة حاليًا خمس سفن حفر، بما في ذلك السفن الأربع التي سيتم بيعها إلى الصندوق، وقال البيان إن إحداها مؤجرة لشركة مقاولات الطاقة الإيطالية “سايبم إس بي إيه”.