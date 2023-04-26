بقيمة 3 ملايين دولار.. «كونتكت القابضة» تسدد الدفعة الأخيرة من استحواذها على «وصلة» في 2025

قالت شركة كونتكت المالية القابضة إنها ستسدد الدفعة الأخيرة من مساهمتها في شركة “برافو” للبرمجيات (Wasla Browser) سابقا في يوليو عام 2025، أو عندما تنخفض قيمة النقدية المتوفرة لدى الأخيرة عن 600 ألف دولار، أيهما أقرب.

وكانت “كونتكت” أعلنت العام الماضي إنها ستستثمر في الشركة الناشئة برافو “وصلة سابقا”، المؤسسة في جزيرة كايمان، وشركتها التابعة التي تعمل في إدارة المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

وقامت “كونتكت” في فبراير العام الماضي بالاستحواذ على 29% من برافو للبرمجيات بقيمة 2.927 مليون دولار أمريكي، وفي أكتوبر من العام نفسه سددت الدفعة الثانية بواقع 3 ملايين دولار، لترتفع نسبة مساهمتها إلى 43%.

وتستحق الدفعة الثالثة لقيمة الاستثمار في “برافو” بقيمة 3 ملايين دولار، في يوليو 2025، أو عندما تقل النقدية المتوفرة لدى الأخيرة عن 600 ألف دولار، أيهما أقرب.

يشار إلى أن صافي الأرباح المجمعة لشركة كونتكت المالية القابضة، سجلت خلال العام الماضي، نموا نسبته 10.6%، على أساس سنوي، لتصل إلى 528.78 مليون جنيه، مقابل 478.06 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي إيرادات الشركة التمويلية والتشغيلية خلال العام الماضي نحو 1.45 مليار جنيه، مقابل 1.088 مليار جنيه خلال 2021.

جدير بالذكر أن “وصلة” تأسست في عام 2018 من قبل رواد أعمال مصريين، وبدأت كمنصة تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت مجانا، قبل أن تتحول لاحقا إلى تطبيق يقدم تقديم مختلفة، بما في ذلك أداة البحث عن الصفقات التي تجمع رموز الخصم وروابط استرداد النقود عبر شبكة من التجار.