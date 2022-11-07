بقيمة 298 مليون جنيه.. القطاع البنكي يُهيمن على 26% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن قطاع البنوك على حوالي 26% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع الحالي، بقيمة بلغت 298 مليون جنيه ليأتي في الصدارة. وتوزعت القيمة المتبقية من قيمة التداول الإجمالية على الأسهم، والبالغة 1.3 مليار جنيه، على مجموعة من القطاعات الأخرى، من بينها العقاري الذي هيمن على نحو 16%.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.37% عند 11443 نقطة.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.81%، ليسجل 2237 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 1.06% عند 3260 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.35 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 89 من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 33، وبقي 73 دون تغيير.