بقيمة 25 مليون دولار.. «ديسون الكورية» تفوز بعقد لبناء 4 سفن في مصر

أعلنت شركة ديسون لبناء السفن والهندسة الكورية dae sun اليوم الإثنين أنها فازت على منافساتها الصينية والأوروبية لتوقع عقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لبناء سفينتي شحن متعددتي الأغراض، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت ديسون إنها وقعت أيضا مذكرة تفاهم لعقد لبناء عبارتي سيارات مع شركة القاهرة التابعة لوزارة النقل.

وبموجب العقد، ستقوم شركة ديسون لبناء السفن والهندسة ببناء سفينتي شحن متعددتي الأغراض بحمولات ساكنة تبلغ 14 ألف طن، كما ستقوم ببناء عبارتي سيارات يبلغ طولها 190 مترا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة.

وبلغ المبلغ الإجمالي للصفقة حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

وقال مسؤول في شركة ديسون لبناء السفن والهندسة إن المبلغ يمثل حوالي 70% من هدف الشركة السنوي.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن هذه الصفقة تعد الصفقة الثانية التي توقعها الشركة في القارة الإفريقية، بعد صفقة مع شركة مغربية في عام 2021، فإن ذلك سيكون بمثابة فرصة لتعزيز مكانة الشركة في القارة الإفريقية.