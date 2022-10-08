بقيمة 246 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض للبيع مخصصة لنشاط عمراني في «العلمين الجديدة»

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط عمراني متكامل في مدينة العلمين الجديدة خلال أكتوبر الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض تبلغ 20 أفدنة.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر متر قطعة الأرض يبلغ 3150 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 264 مليونا، و600 ألف جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

وتابعت الهيئة ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة العمراني المتكامل.

وألا تتجاوز نسبة البناء للعمارات عن 50% من مساحة أراضي الإسكان، وللفيلات المنفصلة نحو 40% من مساحة قطعة الأرض، أما بالنسبة للفيلات التاون هاوس والتوين هاوس، لا تزيد نسبة البناء عن 45%، مع مراعاة تطبيق الردود الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

وأن يتكون الارتفاع للعمارات من دور أرضي و4 أدوار، وبالنسبة للفيلات يتكون من دور أرضي ودور أول فقط، ويسمح بإقامة بدروم أو أكثر، وغرف خدمية بدور السطح طبقاً لأحكام قانون البناء.

وووفقاً للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات، تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفورى خلال شهر أكتوبر الحالي.

وتضمنت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 9 قطع أراضى مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، توشكى الجديدة، والعبور، وقطعتى أرض فى القاهرة الجديدة.

ويعد عدد الأراضى المخصص للأنشطة العمرانية كبيرا إلى حد ما خلال شهر أكتوبر الحالي، مقارنة بالشهور السابقة التى لم يتجاوز فيها عدد أراضى العمرانى متكامل 5 قطع.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية

وشملت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.