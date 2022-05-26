بقيمة 221 مليون يورو.. تفاصيل قرض بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل خط سكة حديد «طنطا - المنصورة – دمياط»

حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة لقرض بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط سكة حديد «طنطا- المنصورة- دمياط» بطول 119 كيلومترًا، والذى تمّت الموافقة عليه من جانب البرلمان يوم الاثنين الماضي.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع، فإنه يشمل تحديث المسار المزدوج من المسافة من طنطا وحتى المنصورة بطول 65 كيلومترا، وتحديث نظام الإشارات والاتصالات لخط السكة الحديد “طنطا – المنصورة – دمياط” بالكامل شاملة شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها فى الشبكة.

وأشارت المذكرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى قرابة 580 مليون يورو (11.3 مليار جنيه)-معفاة من ضريبة القيمة المضافة- بما فى ذلك تكاليف وحدة المشروع والطوارئ.

وتصل مدة سداد قرض المشروع إلى 25 عامًا، من تاريخ صرف كل شريحة، وستكون بعملة اليورو والدولار، وسعر الفائدة الثابتة 1.098% لليورو، و2.46% للدولار، السداد نصف سنوى وبفترة سماح تصل إلى 6 سنوات.

ومن المقرر أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع عن طريق قرض من بنك الاستثمار الأوروبي، وآخر من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمبلغ المتبقى من الموازنة العامة للدولة.

واتفق الطرفان على أن تتم تسوية أى نزاعات وديًا بقدر الإمكان، وفى حالة تعذر النزاع وديا يتم اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية.