بقيمة 220 مليون دولار.. سامسونج للإلكترونيات تفتتح مركز أبحاث في فيتنام

عقدت شركة سامسونج للإلكترونيات فعالية افتتاح لمركز بحث وتطوير في فيتنام، وصفته بأنه أكبر منشأة من هذا النوع تؤسسها شركة أجنبية في فيتنام، بحسب وكالة يونهاب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات، لي جيه-يونغ، في حفل الافتتاح في هانوي “أتوقع أن يساهم مركز البحث والتطوير في القدرة التنافسية الصناعية لفيتنام وفي العلاقة بين كوريا الجنوبية وفيتنام”.

حضر الحفل رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، ووزير العلوم والتكنولوجيا هيون دات، وكبار المديرين التنفيذيين لشركة سامسونج، بما في ذلك روه تيه-مون، رئيس قسم أعمال الهاتف المحمول في سامسونج للإلكترونيات، وتشوي جو-سون، المدير التنفيذي لأعمال سامسونج للشاشات.

وقالت الشركة إن إجمالي 2,200 موظف سيعملون في مركز البحث والتطوير المكون من 16 طابقًا والذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار أمريكي للبحث وتطوير البرامج والتقنيات للهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الذكية وأجهزة الإنترنت، مضيفة أنها ستجعل المركز موطئ قدم التكنولوجيا العالمي لأعمال الأجهزة اللاسلكية.

افتتحت سامسونج طريقها إلى فيتنام في عام 1989، عندما أنشأت شركة سامسونج سي آند تي للبناء التابعة للمجموعة، مكتبًا تجاريًا هناك. أنشأت سامسونج للإلكترونيات مكتبا في فيتنام رسميًا في مدينة هو تشي منه في عام 1995.

منذ إنشاء مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة في باك نينه، شمال فيتنام، في عام 2008، استثمرت سامسونج بقوة أكبر هناك لتصبح واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في فيتنام.

تدير سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، مصنعين للهواتف الذكية حيث يتم تصنيع أكثر من نصف شحنات الهواتف الذكية العالمية من سامسونج.