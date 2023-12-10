بقيمة 22.8 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض بنشاط بنك في حدائق العاصمة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة بنشاط بنك في مدينة حدائق العاصمة للبيع بآلية التخصيص الفوري في ديسمبر الحالي.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الارض تقع تحديداً في مركز خدمات المدينة رقم (10) بمنطقة 2350 فدانًا في حدائق العاصمة، وعلى مساحة 1432 مترا مربعا.

وحددت المجتمعات العمرانية سعر المتر بقيمة 15.975 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 22.876 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

ووضعت مجموعة من الشروط البنائية تتمثل في ألا تزيد على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضى ودورين متكررين، مع الالتزام بالشروط الخاصة بالدفاع المدني.

ويتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه، 10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.

ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

وخلال الشهر الجاري، عرضت المجتمعات العمرانية 56 قطعة أرض، تتوزع فى 18 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفورى خلال الشهر الحالى، والذى يعتبر الأخير فى 2023.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضى المطروحة فى شهر ديسمبر من عمرانى لسكنى لتجارى وإدارى ولفندقى وترفيهى وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد.

وبحلول كل شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضى المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، وتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفورى.

يشار إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2019، وتستند على طرح الأراضى فى أول 15 يومًا من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملاءمة.