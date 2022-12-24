بقيمة 211.4 مليار جنيه.. 81.7% من إيرادات مصر متحصلات ضريبية بالربع الأول العام المالي (جراف)

ساهمت المتحصلات الضريبية بنحو 81.7% من إيرادات الدولة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2022)، بعد تسجيلها 211.4 مليار جنيه، بزيادة نحو 35 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وفي المقابل كان نصيب الإيرادات غير الضريبية من إجمالي إيرادات مصر خلال الفترة المذكورة ما نسبته 18.3% لتسجل 47.5 مليار جنيه.

وساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ارتفاع جميع بنودها بنسبة 25.2% لضريبة المرتبات، والضريبة على النشاط التجاري والصناعي 25.8%، والضريبة على قناة السويس 11.1%، والضريبة من الشركات الأخرى 16%، والقيمة المضافة بنسبة 17%... الخ.

وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023 ما قيمته 258.8 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير مالي صادر عن وزارة المالية.