بقيمة 207 ملايين دولار.. «هيونداي» للصناعات الثقيلة تبني ناقلتي غاز في الشرق الأوسط

أعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، الشركة الرائدة في مجال بناء السفن في العالم من حيث الطلبات، اليوم الإثنين أنها تلقت طلبا لبناء سفينة غاز من الشرق الأوسط بقيمة 207 ملايين دولار، بحسب وكالة يونهاب.

أبرمت هيونداي للصناعات الثقيلة الاتفاق لتسليم ناقلتين ضخمتين للغاز إلى الشركة العربية البحرية لنقل البترول بحلول أغسطس 2026، وفقا لما صرحت به الشركة.

تمتلك هيونداي إتش دي المعروفة سابقا بهيونداي للصناعات الثقيلة، شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية، كشركة فرعية تحت جناحها.

وتمتلك شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية ثلاث شركات فرعية وهي هيونداي للصناعات الثقيلة وحوض هيونداي ميبو للسفن وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة.