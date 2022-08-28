بقيمة 200 مليون جنيه.. اتفاقية تعاون بين البنك العربي الأفريقي وجهاز تنمية المشروعات

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي، اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بقروض تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري، وبأنظمة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهراً يتم تحديدها وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية للمشروع.

وبحسب بيان، يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك العربي الإفريقي الدولي لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق مبدأ الشمول المالي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، كما يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف جهاز تنمية المشروعات لوضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل، بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية لمختلف قطاعات المجتمع.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي: “هذه الاتفاقية هي واحدة من أهم الخطوات التي يتبعها العربي الأفريقي الدولي للنمو بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد أهم قطاعات التمويل التي يوليها البنك أهمية كبيرة نظراً لأهميتها الاستراتيجية للاقتصاد المصري وكذلك لمحفظة تمويل الشركات بالبنك، وهذه الأهمية تأتي ضمن استراتيجية البنك لتحقيق التنوع في محفظته وكذلك تعزيز مصادر وجودة ربحيته”.

تشمل برامج التمويل المقدمة من البنك، إتاحة تمويلات لشراء الآلات والمعدات للمشروعات بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل والذي يتضمن تمويل المشتريات وجميع المصاريف الخاصة بالتشغيل.