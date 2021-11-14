بقيمة 20.943 مليار درهم.. «إعمار» تحقق أعلى مبيعات عقارية في تاريخها

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021

سجلت شركة إعمار للتطوير أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق بلغت 20.943 مليار درهم (5.702 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 382 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وسجلت إعمار للتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 أرباحا صافية بلغت 2.384 مليار درهم (649 مليون دولار) وإيرادات قدرها 11.604 مليار درهم (3.159 مليار دولار) بزيادة قدرها 75 % و63 % مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020 على التوالي.

ويبلغ حجم مبيعات إعمار الآن 28.471 مليار درهم (7.751 مليار دولار) والتي سيتم الاعتراف بها في المستقبل كإيرادات للأعمال.

وقامت إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 3700 وحدة سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 في مواقع رئيسية بما في ذلك دبي هيلز استيت وميناء خور دبي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وإعمار الجنوب.

واعتبارا من سبتمبر 2021 قامت الشركة بتسليم أكثر من 51000 وحدة سكنية، مع أكثر من 25000 وحدة سكنية قيد التطوير حاليا في الإمارات.