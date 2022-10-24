بقيمة 20 مليار جنيه.. «التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق

أعلن البنك التجاري الدولي، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، عن نجاح الإصدار السابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة 20 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال البنية التحتية بمدن الجيل الرابع.

وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

ويعد هذا الإصدار الأكبر في السوق المصري منذ نشأته حيث تم طرح هذه السندات على خمس شرائح بقيمة 1 مليار جنيه للشريحة الأولي، 2.9 مليار جنيه للشريحة الثانية، 3.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة، 6.6 مليار جنيه للشريحة الرابعة و5.7 مليار جنيه للشريحة الخامسة بآجال تصل إلي سنة، 3 سنوات، و 5 سنوات، و 7 سنوات و 9 سنوات على التوالي. وشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطيته بنجاح مرتين ونصف.

وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بالإضافة إلي كونه المنسق العام و المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كما شارك في الاكتتاب في العديد من البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك الاستثمار العربي، بنك الشركة المصرفية العربية، التجاري وفا بنك ايجيبت، بنك فيصل الإسلامي، وميد بنك.

وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام مكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب حسابات الإصدار.