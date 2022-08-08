بقيمة 2.9 مليون جنيه.. طرح 75 وحدة صناعية بنظام القرعة العلنية في العاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طرح 75 وحدة صناعية بمنطقة المطورين الجنوبية بالمجمعات (أ، ب، ج) بمساحة 703 متر مربع للوحدة، بنظام القرعة العلنية.

وضع الجهاز مجموعة من الشروط تتمثل في:

1- طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها.

2- تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 14/8/2022 إلى 28/8/2022 بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وحدد الجهاز طريقة السداد، وهي كالتالي:

يتم سداد مبلغ 145045 جنيه كدفعة حجز مع استمارة الحجز، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة والتي تبلغ 2900900 جنيه.

ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

ويتم استكمال سداد نسبة مقدم الثمن (25%)من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5% كوديعة صيانة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز.

والباقي يتم سداده بإحدى الطريقيتن التاليتين:

1-سداد باقي القيمة والتي تمثل 75% من إجمالي المبلغ خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إخطاره بالموافقة.

2-سداد باقي القيمة 75% على أقساط نصف سنوية لمدة 3 سنوات من تاريخ إجراء القرعة مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد على الرصيد المدين، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف إدارية و2% طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء القرعة على أن يقوم العميل بتحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز وقبل الاستلام.

جدير بالذكر أنه يتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 واللائحة العقارية.