بقيمة 2.84 مليار دولار.. بنك التنمية الصيني يصدر سندات لتمويل مشروعات بنية تحتية

أصدر بنك التنمية الصيني، سندات مالية خاصة بقيمة 20 مليار يوان (حوالي 2.84 مليار دولار أمريكي) لدعم بناء البنية التحتية الحضرية، بحسب وكالة شينخوا.

ويتم استخدام الأموال التي تم جمعها بشكل أساسي لمشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى في مجالات تشمل مرافق المدن والخدمات العامة، وفقا للبنك.

ويهدف البنك إلى توجيه الصناديق الاجتماعية للاستثمار في البنية التحتية الحضرية من خلال التمويل القائم على السوق، وتسهيل التعايش المتناغم بين الناس والطبيعة في المدن.

وقال البنك إن السندات، التي تستحق بعد 10 سنوات ويصل سعر الفائدة لها إلى 2.82 %، حظيت بإقبال كبير على الاكتتاب بها من قبل المستثمرين في السوق.

على صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين الصيني بلغ 28.4 تريليون يوان (حوالي 4.04 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الأول من عام 2023.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع الرقم بنسبة 4.5 % عن بداية العام الجاري.

وأظهرت البيانات نمو دخل أقساط التأمين بنسبة 9.2 % على أساس سنوي، إلى 1.9 تريليون يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبلغ الإنفاق على التعويضات والمدفوعات 493.2 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 9.3 % على أساس سنوي.