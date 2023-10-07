بقيمة 2.05 مليار جنيه.. قطاع البنوك يترأس تعاملات البورصة الأسبوع الماضي (جراف)

تصدر قطاع البنوك تداولات السوق الرئيسية في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.05 مليار جنيه شاملة الصفقات ويستحوذ على 24.7% من إجمالي التعاملات.

وبلغت تداولات خلال الأسبوع الماضي 8.32 مليار جنيه بدون الصفقات.

الموارد الأساسية في الوصافة بعد قطاع البنوك

حلت تداولات الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك بقيمة 2.14 مليار جنيه وبحجم تعاملات 80.69 ورقة مالية.

وجاءت الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.1 مليار جنيه وبحجم 345.06 مليار ورقة مالية.

وفي الرابعة، سجل قطاع العقارات تداولات بقيمة 984.5 مليون جنيه بعد التعامل على 427.4 مليون ورقة مالية.

وفي الخامسة، شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات بقيمة 642.6 مليون جنيه بعد التعامل على 245.6 مليون ورقة مالية.

صافي مشتريات العرب والأجانب في أسبوع

سجل إجمالي صافي مشتريات العرب والأجانب خلال الأسبوع الماضي 979.7 مليون جنيه بدعم من قطاع البنوك.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء في كافة قطاعات البورصة المصرية عدا 4 اتجهوا فيها للبيع بـ 21.5 مليون جنيه.

وشملت القطاعات التي اتجهوا فيها للبيع كل من قطاع الأغذية والمشروبات بصافي 7.9 مليون جنيه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصافي 12.2 مليون جنيه وطاقة وخدمات مساندة بـ 636.6 ألف جنيه بالإضافة إلى السياحة والترفيه بـ 804.1 ألف جنيه.

على صعيد آخر، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء في 14 قطاعًا على رأسها قطاع البنوك بقيمة 892.4 مليون جنيه.

وسجلوا صافي شراء في قطاع الموارد الأساسية بقيمة 12.96 مليون جنيه وفي الخدمات المالية غير المصرفية بـ 18.6 مليون جنيه.

وشهد قطاع العقارات صافي شراء بـ 4.5 مليون جنيه والأغذية والمشروبات والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 17.96 مليون جنيه.

أما قطاعي المنتجات الصناعية والسيارات بالإضافة إلى الرعاية الصحية والأدوية فسجلا صافي شراء بـ 2.64 و 9.04 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه المستثمرون العرب والاجانب للشراء في قطاعي التجارة والموزعون إضافة إلى المنسوجات بـ 19.99 و 16.3 مليون جنيه على الترتيب.

فيما سجلت القطاعات الخمسة التي شملت مواد البناء وخدمات النقل والشحن والخدمات التعليمية والمرافق القيمة المتبقية البالغة 6.7 مليون جنيه.