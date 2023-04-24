بقيمة 2 مليار جنيه منذ 2014 .. ننشر تفاصيل استثمارات الكهرباء بنطاق شمال سيناء

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في شركة القناة لتوزيع الطاقة في تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات شمال سيناء لتحسين الخدمة وإحلال وتجديد الشبكات بما يصل إلى قرابة 2 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتي 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار التغذية الكهربائية لمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء ويضم كلا من العريش ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونخل ويشمل 51 مركزا وقرية ،و يبلغ عدد المشتركين 863 ألفا وتم تركيب 20218 عداد مسبق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2023 تنفيذ أعمال فى إطارالخطة الاستثمارية حيث تم تنفيذ الآتى:-

– 8 موزعات جهد متوسط

– 356 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

– 58 سكينة هوائية جهد متوسط .

– 23 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

– 1388 عامود هوائى جهد متوسط .

– 157 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

– 171.98 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

– 3729 عامود جهد منخفض.

– 1134كم خطوط هوائية جهد منخفض.

– 640 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

– 126 صندوق توزيع جهد منخفض .

وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 1,406 مليار جنيه ممثلة فى :

● توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة المرحلة الأولى والعاجلة

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع “ابنى بيتك” بأرض الجولف بالعريش

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع إنشاء 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد و مشــــروع استصــــلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

● توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة .

● توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى

● توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

● توصيل التيار الكهربائى لـ 30 منزلا بدويا بقرية الجوفة برمانة

● توصيل التيار الكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

● توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الأولى

● توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش و محطة مياه أبوصقل وكرم أبو نجيلة بالعريش ولآبار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد .

● توصيل التيار لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

● توصيل التيار لمجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء

● إنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين – وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء

● إنشاء خط الربط جهد 22كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ أعمال الصيانة وتحسين الجهد

● تأمين المحور الساحلي و الجنوبى بمنطقة الخربة ببئر العبد

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 482 مليون جنيه والتي تتمثل في الآتى :-

● إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود .

● نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش

● رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد

● توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد

● إعادة تاهيل مدينة الشيخ زويد و قرية تفاحة

● تأمين المحور الساحلي و جنوبه بمنطقه الخربه

● إناره طريق ساحل رفح من نقطه 10 حرس حدود حتي محطه السكادرة

● مدينة رفح الجديدة (مرحله أولي)

● إصلاح كابل محطة مياه أبو شنار برفح الجديدة

● توصيل التيار لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17

تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة” المرحلة الأولي بمركز القنطرة شرق حيث تم تنفيذ :

أعمدة منخفض بعدد 1901 عامود

كابلات جهد متوسط بطول 50.648 كم

أعمدة جهد متوسط بعدد 199 عامود

إنشاء 31 قاعدة خرسانية لكشك

كابلات جهد منخفض بطول 826. كم