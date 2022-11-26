بقيمة 19 مليار جنيه.. خبراء: المشتريات المحلية تدعم البورصة المصرية بقوة منذ بداية العام (جراف)

قال خبراء سوق المال إن مشتريات المستثمرين المحليين وخاصة المؤسسات دعمت البورصة المصرية بقوة خلال الأشهر الماضية.

ومنذ مطلع العام الحالي سجل المستثمرون المحليون مشتريات 19.042 مليار جنيه، بنسبة 76.5% من التعاملات خلال هذه الفترة، كما سجل العرب مشتريات 2.292 مليار جنيه، بنسبة 8.2%، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 21.334 مليار جنيه، بنسبة 15.3%.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن مشتريات المؤسسات المحلية المتواصلة منذ أغسطس الماضي دعمت البورصة المصرية بقوة الفترة الماضية.

وقالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال إن المستثمرين المحليين وبشكل خاص المؤسسات هي اللاعب الأنشط بالبورصة المصرية حاليا.

وخلال الأسبوع الماضي هيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بحصة نحو 77% بصافي مشتريات 720.3 مليون جنيه.

وفي المقابل اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 447.5 مليون جنيه، بنسبة 9.9% من التعاملات، والعرب بصافي 272.8 مليون جنيه بنسبة 13.2% من التداولات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي وسط مشتريات محلية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس "EGX30" بنسبة 2.11% مغلقا عند مستوى 12779 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة "EGX70" بنسبة 5.37% مغلقا عند مستوى 2516 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 4.44% مغلقا عند 3637 نقطة.

وسجلت مكاسب رأس المال السوقي 19.5 مليار جنيه، مغلقا عند 841.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 821.7 مليار جنيه بنهاية التداولات السابقة.

وسجلت التداولات 10.6 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها نحو 88%، من إجمالي قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 12%.

وتصدرت البنوك المؤشرات القطاعية للبورصة الأسبوع الماضي بحصة 20.7% من التداولات، بتداولات 1.780 مليار جنيه، تلاها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحصة 14.3% من التعاملات، بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم العقارات بحصة 13.5% من التعاملات، بقيمة 1.1 مليار جنيه.