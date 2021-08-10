بقيمة 180 مليون جنيه.. الداخلية: إحباط تهريب 5 ملايين قرص من الكبتاجون بميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر قدرت قيمتها بمبلغ 180 مليون جنيه، داخل مركب قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري.



ترجع التفاصيل، إلى معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد بجلب عناصر تشكيل عصابي كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب.

وتابعت الإدارة وصول مركب قادمة من إحدى الدول، إلى ميناء الإسكندرية البحري.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، والجهات المعنية بالقوات المسلحة، وباستهداف المركب المشار إليه أمكن ضبط عناصر التشكيل وهم 15 شخصًا منهم 14 يحملون جنسية إحدى الدول.

وبتفتيش المركب ضبط 36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت 5 ملايين و132 ألفًا و250 جنيهًا.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجلب المواد المخدرة المضبوطة لحساب 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 180 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ، وتفعيلًا لأطر التعاون الدولى مع أجهزة مكافحة المخدرات للحيلولة دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلال تلك المنافذ في جلب وتصدير المواد المخدرة.