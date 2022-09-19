بقيمة 18.7 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب 2500 طربة حشيش بقناة السويس (صور)

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة نقل وتهريب 2500 طربة لمخدر الحشيش، و50 كيلو لمخدر الهيدرو بمنطقة شرق قناة السويس، بقيمة مالية بلغت أكثر من 18.7 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، نشاط أحد العناصر الإجرامية -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في نقل وتهريب كميات من مخدري الحشيش، الهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعثر بحوزته على 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 18 مليونًا و750 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.