بقيمة 18 مليار يورو .. الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم لأوكرانيا

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023.

وذكرت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي – في تغريدة عبر تويتر، حسبما نقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، اليوم الثلاثاء – أن السفراء وافقوا من حيث المبدأ بالإجماع على حزمة دعم مالي لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو في عام 2023، وتحافظ الرئاسة التشيكية على تعهدها بمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، ويظل الاتحاد الأوروبي موحدا في هذا الشأن، موضحة أنه يمكن أن يتم التمويل على شرائح منتظمة كقروض بشروط تفضيلية.