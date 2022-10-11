بقيمة 175.4 مليون جنيه.. القطاع المالي غير المصرفي يتصدر تداولات البورصة المصرية

تصدَّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء، ليستحوذ على الحصة الكبرى بنسبة 21.2% وبقيمة 175.4 مليون جنيه.

وبلغت تداولات الأسهم الإجمالية، بنهاية تعاملات اليوم، حوالي 824.3 مليون جنيه، فيما جرى التداول على نحو 190 ورقة مالية، صعد من بينها أداء 24، وتراجع 91 أخرى، وظلّت الباقية على استقرار سعري دون أية تغيرات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنحو 0.82% عند 9867 نقطة،

والسبعيني “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.4% عند 2154 نقطة، ومؤشر “egx50” بـ0.87% عند 1887 نقطة.

كانت السوق قد أنهت تعاملات أمس الاثنين على ارتفاعات طفيفة بنهاية تعاملات أمس الاثنين بواقع 0.08% للمؤشر الرئيسي «EGX30» ليغلق عند 9948 نقطة،

كما صعد «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو 0.04% مسجلًا 2185 نقطة، وسار على دربهما «EGX100» بنسبة 0.05% ليسجل 3123 نقطة.